Masters of the Air, primo sguardo alla serie tv di Spielberg: sembra impressionante!

Dopo averci sbalordito con la serie tv live-action di Godzilla, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ continua a stupire con le prime immagini ufficiali di Masters of the Air, la nuova serie tv prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks.

Il duo, insieme a Gary Goetzman come produttore esecutivo, si riunisce sul piccolo schermo per la terza volta dopo le precedenti acclamate serie tv Band of Brothers e The Pacific (e ovviamente dopo il capolavoro Salvate il soldato Ryan) per tornare a raccontare la Seconda Guerra Mondiale, questa volta basandosi sul libro omonimo di Donald L. Miller per raccontare la guerra contro la Germania Nazista dal punto di vista dell'aviazione.

Il cast all star comprende Austin Butler, Barry Keoghan e Ncuti Gatwa, oltre a Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Josiah Cross, Branden Cook e Rafferty Law. "Masters of the Air è un omaggio ai coraggiosi uomini dell'8a Air Force, che, attraverso il loro coraggio e la loro fratellanza aiutarono a sconfiggere la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale", ha detto Goetzman. "Tom e Steven hanno sempre desiderato visualizzare cinematograficamente ciò che il nostro l'autore Don Miller ha definito 'un evento singolare nella storia della guerra'. Siamo entusiasti che Apple TV Plus ci abbia dato l’opportunità di unire gli sforzi di così tante persone di talento, sullo schermo e dietro la cinepresa, per raccontare questa importante storia”.

Masters of the Air debutterà il 26 gennaio con i primi due episodi, per un totale di nove puntate che saranno distribuite a cadenza settimanale in esclusiva su Apple TV Plus.