Masters of the Air, la storia che ha ispirato la serie tv: quanto è realistico lo show?

Tratta dal libro Masters of the Air di Donald L. Miller, la serie tv prodotta da Apple Studios con Playtone e Amblin Television racconta le vicende dei membri dell'equipaggio del 100th Bomb Group durante la Seconda Guerra Mondiale. La serie ha debuttato il 26 gennaio su Apple TV+ e ha subito trovato un ottimo riscontro tra i fan.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie prodotta anche da Tom Hanks. Nel cast di Masters of the Air anche il figlio di Spielberg, quest'ultimo tornato alla produzione di un'opera che conclude idealmente due prodotti seriali precedenti sulla Seconda Guerra Mondiale.

Dopo Band of Brothers e The Pacific, una nuova miniserie torna a raccontare il secondo conflitto mondiale con una trama ispirata ad una storia incredibile e reale.

Alla fine del sesto episodio e anche nel settimo, viene mostrato un campo di prigionia per prigionieri di guerra che si basa su un campo reale noto come Stalag Luft III, istituito nel marzo 1942 all'epoca sul confine occidentale della Polonia, a Zagan, e sotto il controllo di Hitler e del regime nazista. Era uno dei sei campi di prigionia gestiti dalla Lutwaffe. Inizialmente destinato ad imprigionare i membri britannici della Royal Air Force, il campo è stato utilizzato anche per internare piloti americani abbattuti e catturati. Al culmine della sua attività il campo Stalag Luft III occupava 60 acri di terreno e ospitava 10.000 membri della RAF e dell'USAF, tra cui circa 7.500 prigionieri di guerra tra piloti e soldati americani.

Secondo i racconti il cibo era una delle maggiori preoccupazioni nei sovraffollati campi di prigionia di guerra. E nello Stalag Luft III venivano offerte tiepide zuppe e panini con patate e carne. I prigionieri, rispetto ad altri campi di prigionia, non erano tenuti a lavorare e il personaggio interpretato da Austin Butler, Gale Cleven, nella vita reale era un astrofisico e insegnava il calcolo avanzato agli altri membri del 100th Bomb Group. Inoltre, praticavano sport come calcio, cricket, softball e pallavolo. Una situazione differente rispetto ad altri campi di concentramento come Dachau o Auschwitz.



Famoso per due celebri fughe, il campo è stato d'ispirazione al grande classico del cinema La grande fuga, il film del 1963 di John Sturges con protagonista Steve McQueen, che riprende la fuga organizzata da Roger Bushell dell'Air Force One. Il successo di Masters of the Air ha influito sull'impennata nelle vendite dei giacconi per aviatori.