Masters of the Airs, Tom Hanks ha avvertito il cast: 'Occhio ai sentimentalismi'

La nuovissima serie di Apple TV+ Masters of the Air vede coinvolti in qualità di produttori esecutivi Steven Spielberg e Tom Hanks e chiude una trilogia ideale di prodotti ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale dopo il successo di Band of Brothers e The Pacific. Proprio Hanks ci ha tenuto ad avvisare il cast di evitare ogni sentimentalismo.

La serie - come quelle che l'hanno preceduta - è caratterizzata dalla sua miscela di patriottismo e brutalità, onorando i veterani americani senza indorare o romanzare troppo le loro sofferenze. È una formula che Hanks e Spielberg hanno perfezionato sin dal 1998, anno di uscita di Salvate il soldato Ryan. Quando è arrivato il momento di iniziare le riprese, Hanks ha condiviso con il suo cast alcuni consigli su come realizzare drammi di guerra efficaci.

In una nuova intervista al New York Post, la star di Masters of the Air Anthony Boyle ha ricordato, infatti, i consigli che Hanks gli ha dato dopo essersi unito al progetto.

"Ricordo che prima dell'inizio delle riprese mi sono seduto con Tom e lui mi ha detto: 'Non cadere nel sentimentalismo o nella solennità: questi erano ragazzi che cercavano solo di fare ciò che era giusto. Non andavano in giro pensando di essere eroi di guerra, cosa che invece erano. Stavano solo cercando di salvare il mondo, e ci sono riusciti'", ha ricordato Boyle.

Sebbene Masters of the Air abbia generato un grande entusiasmo iniziale grazie ai suoi acclamati predecessori e al cast di alto profilo, la sua accoglienza da parte della critica non è stata all'altezza degli standard stabiliti da Band of Brothers e The Pacific.

L'impressionante cast di Masters of the Air è guidato da Austin Butler, diventato famoso dopo aver recitato nel biopic di Baz Luhrmann candidato all'Oscar, Elvis. Finora, la carriera di Butler non ha fatto altro che crescere: sarà uno dei principali antagonisti dell'imminente secondo capitolo della saga Dune di Denis Villeneueve. Butler sarà anche il protagonista del ritorno alla regia di Jeff Nichols con il prossimo The Bikeriders.

A lui si aggiunge un altro candidato all'Oscar, Barry Keoghan. Conosciuto soprattutto per film recenti come Gli spiriti dell'isola, The Batman e Saltburn, Keoghan ha in realtà una certa esperienza con i film sulla Seconda Guerra Mondiale, dato che ha recitato anche in Dunkirk di Christopher Nolan. Infine, nel cast è presente anche una delle star del franchise di Animali Fantastici, Callum Turner.