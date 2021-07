Masters of the Universe 2, quando esce la seconda parte su Netflix?

Masters of the Universe: Revelation è una serie che ha diviso il pubblico. La serie basata sull'iconico franchise nato negli anni '80 è stata accolta molto negativamente da alcuni fan e molto positivamente da altri. Niente vie di mezzo. Gli ultimi saranno felici di sapere che una seconda stagione dello show è in arrivo su Netflix. Scopriamo di più!

A darci la certezza di una season 2 e a farci capire un po' le tempistiche per quanto riguarda la sua uscita, è proprio il regista Kevin Smith con un post su twitter. Kevin afferma che è stata appena registrata la colonna sonora dell'episodio 10 e completato il sound mix della puntata 8. Dunque l'arrivo della parte 2 dello show sarebbe molto vicino, già in vista.

Smith ha sottolineato come i lavori siano andati avanti a passo spedito, molto velocemente. Proprio questo ci farebbe pensare che una possibile uscita della stagione 2 potrebbe collocarsi a pochi mesi dalla messa in onda della prima, che come sappiamo è arrivata il 23 Luglio. Dunque potremmo riuscire a vedere i prossimi episodi di Masters of the Universe anche in autunno.

Al suo post Kevin aggiunge anche uno spoiler, che tanto spoiler non è. Dice infatti che nella prossima stagione potremo goderci degli scontri brutali tra He-Man e SkeleGod. Ma adesso, nell'attesa di poter tornare a divertirsi con la serie, Kevin Smith ha risposto alle domande dei fan in un video. Anche a quelli che tanto convinti da questo reboot non lo sono stati.