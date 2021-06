Masters of the Universe, cosa significa Reveletion? Kevin Smith spiega il titolo

Masters of the Universe: Revelation è uno dei titoli animati più attesi prossimamente sul catalogo di Netflix ma i fan sono rimasti alquanto sorpresi dal titolo. Kevin Smith in una recente intervista ha provato quindi a spiegare il significato dietro al titolo della nuova serie d'animazione che esplorerà il mondo di questi celebri personaggi.

In seguito alla diffusione del nuovo trailer di Masters of the Universe: Revelation, Kevin Smith ci ha tenuto a spiegare il significato dietro il titolo del nuovo prodotto Netflix: "Il Revelation del titolo - Masters of the Universe: Revelation - si riferisce al viaggio di Teela. Teela scopre qualcosa su di sé che era stato già suggerito nello show classico. E si tratta di qualcosa di fondamentale sul quale abbiamo puntato molto per questa serie. Quindi la rivelazione in sé ha tutto a che vedere con Teela. Questo perché, se ricordato il vecchio show, all'inizio dicevano 'Solo altri tre conoscono il suo segreto'. Questi erano Sorceress, Man-At-Arms, e Orko così come Cringer. Teela, con la quale He-Man ha combattuto fianco a fianco, e Teela che ha protetto Adam quando non era ancora He-Man, è stata sempre lasciata fuori da questo. E' stata tenuta all'oscuro come Lois Lane. Quindi il nostro approccio alla storia era tipo: 'Cosa succede se scopre tutto? Cosa succede se scopre chi è He-Man? E cosa succede se lo viene a sapere non direttamente da He-Man?'. Non è lui che pensa che lei possa reggere la rivelazione. E' per mezzo dell'avventura, dell'epica. Accade qualcosa che sconvolge il mondo di tutti e tutte le rivelazioni vengono alla luce".

Lo show sarà ambientato decenni dopo gli eventi della serie originale ed è stato annunciato durante la Netflix Geeked Week. Questa la sinossi ufficiale: "Dopo una battaglia catastrofica tra He-Man e Skeletor, Eternia va in frantumi e i Guardiani di Grayskull si disperdono. Dopo decenni di segreti che li ha fatti a pezzi, tocca a Teela riunire il gruppo di eroi e risolvere il mistero della Spada del Potere scomparsa, in una corsa contro il tempo per ripristinare Eternia e prevenire la fine dell'universo."

Masters of the Universe: Revelation debutterà su Netflix il 23 luglio 2021.