Masters of the Universe: un entusiasta Kevin Smith parla del revival

I Masters of the Universe stanno vivendo una seconda vita, iniziata con la nuova incarnazione She-Ra, ma non si fermano qui. È in arrivo, infatti, un adattamento cinematografico la cui data d’uscita è stata ufficializzata da Sony Pictures, ma anche una nuova serie animata, che vede un entusiasta Kevin Smith in veste di produttore esecutivo.

Smith, che ricordiamo soprattutto per i suoi lavori dietro la macchina da presa, spera di rendere felici i fan che seguivano lo show originale ed è felice di poter lavorare sul franchise.



Il revival seguirà le vicende della serie degli anni 80 e cercherà di chiudere tutti i punti lasciati irrisolti. A questo proposto, Smith ha dichiarato nel corso del Power-Con di essere “eternamente grato a Mattel Tv e Netflix per avermi affidato non solo i segreti di Grayskull, ma dell’intero Universo”. Poi ha aggiunto: “in Revelation inizieremo proprio da dove l’era classica ha lasciato e racconteremo una storia epica di quella che potrebbe essere la battaglia finale tra He-Man e Skeletor!”. Il regista ha anche promesso che “questa è la storia dei Masters of the Universe che avete sempre voluto vedere quando eravate bambini”.



Smith sembra davvero fiducioso nel progetto e aveva già avvisato che non sarà come Stinkor.

Ricordiamo infine che l’animazione sarà affidata alla Powerhouse Animation, che ha già lavorato con Netflix per la serie animata Castlevania.