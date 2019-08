Masters of the Universe: Kevin Smith rassicura che la serie non sarà come Stinkor

A seguito dell'annuncio della nuova serie Masters of the Universe, diretta da Kevin Smith, i fan sono rimasti sorpresi per il grande entusiasmo del regista. In un nuovo tweet conferma il suo impegno nell'adattamento dello show e lo fa citando uno dei personaggi creati dall'azienda statunitense Mattel.

Il messaggio, che trovate in calce alla notizia, è questo: "Per il potere di Grayskull! A me la doccia! No voglio dire, a me la farina! Mah, riproviamoci, a me il potere! Grazie @mattel e @netflix per avermi permesso di giocare nel vostro universo! Vi prometto questo non sarà come Stinkor!". Il personaggio a cui si riferisce è uno degli avversari di He-Man, metà uomo e metà puzzola, caratterizzato dal potere di immobilizzare i suoi sfidanti grazie all'odore del suo corpo. Non sappiamo ancora se Stinkor farà parte del cast della serie animata, in attesa di conferme riguardo la presenza o meno dell'originale combattete vi presentiamo la sinossi ufficiale dello show: "Si ritorna ad Eteria, in questo seguito delle classiche puntate di Masters of the Universe. Troveremo He-Ma, Orko, Cringer e Man-At-Arms. La storia ci mostrerà lo scontro tra gli eroici guerrieri e guardiani del castello di Grayskull contro Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man e le abiette legioni di Snake Mountain".

Ricordiamo inoltre che è attualmente in produzione un film dedicato al personaggio di He-Man, ecco il primo poster dedicato a Masters of the Universe.