Masters of the Universe, Kevin Smith: 'Skeletor è con Darth Vader il villain migliore'

Netflix ha da poco rilasciato la parte 2 di Masters of the Universe: Revelation e sono molti i commenti su questa nuova serie animata che ha permesso la rinascita dell'iconico personaggio di He-Man. In particolare, Kevin Smith ha parlato di Skeletor, paragonandolo di fatto a Darth Vader come uno dei più grandi villain della storia.

Il celebre regista a tal proposito ha detto: "Questo potrebbe essere ritenuto abbastanza discutibile visto che sto lavorando Masters of the Universe, ma onestamente, penso che al fianco di Darth Vader ci possa essere solo Skeletor".

Smith ha poi aggiunto: "Pensando ai cattivi della cultura pop, chi altro si classifica così in alto? E non sto parlando solo dei cattivi incompresi come Frankenstein o Dracula. Sto parlando di un vero cattivo, qualcuno che non ha altro che cattive intenzioni. Quindi mi sembra che ci siano Darth Vader, Skeletor, e pochi altri come Joker. In basso poi, da qualche parte nella lista, hai alcuni cattivi Marvel, ma Skeletor è su un altro livello. Anche le persone che non conoscono Masters of the Universe conoscono Skeletor perché è una delle figure più toste mai create. Ha un teschio per faccia ed è duro da morire".

Proprio Kevin Smith tra l'altro, ha di recente paragonato Masters of the Universe: Revelation a Star Wars: The Last Jedi, per via del riscontro piuttosto tiepido ottenuto dalla serie. Voi cosa nei pensate delle sue parole? Ditecelo nei commenti.