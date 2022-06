Masters of the Universe, Netflix rinnova lo show animato per la Stagione 2: ecco il titolo

La Geeked Week organizzata da Netflix ha svelato parecchie novità in arrivo nel catalogo della piattaforma digitale e l'ultima di queste riguarda il rinnovo per una seconda stagione di Masters of the Universe. La serie animata diretta da Kevin Smith, tra l'altro ampiamente criticata dalla fanbase, procederà con nuovi episodi e un nuovo titolo.

Masters of the Universe: Revolution, questo il nuovo titolo, è descritto come il prossimo epico capitolo della battaglia per Eternia. È una storia indipendente che si svolge dopo gli eventi di Revelation. Masters of the Universe: Revolution è una storia completamente nuova che mette al centro He-Man contro Skeletor "come non li avete mai visti prima", secondo quanto annunciato da Netflix. Si tratta di tecnologia contro magia, mentre He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor e una minaccia mortale per il Pianeta.

Non è stato ancora annunciato alcun cast. Mark Hamill, che ha doppiato Skeletor in Revelation, ha già annunciato il suo coinvolgimento nella seconda stagione. Chris Wood darà la voce a He-Man. Smith sarà ancora produttore esecutivo insieme a Rob David, Ted Biaselli, Christopher Keenan e Frederic Soulie. La produzione è affidata alla Mattel Television, mentre lo studio di animazione è Powerhouse Animation.

Qualche mese fa, Kevin Smith ha parlato di Skeletor, paragonandolo di fatto a Darth Vader come uno dei più grandi villain della storia. Il celebre regista a tal proposito ha detto: "Questo potrebbe essere ritenuto abbastanza discutibile visto che sto lavorando Masters of the Universe, ma onestamente, penso che al fianco di Darth Vader ci possa essere solo Skeletor".

