Masters of the Universe, ecco quando uscirà su Netflix la seconda stagione

Netflix ha annunciato la data d'uscita della seconda stagione di Masters of the Universe, la serie animata che rivisita quella di He-Man degli anni '80. Lo show propone un nuovo sguardo su He-Man e cerca di raccontare le sue storie ad un pubblico moderno. Sviluppata da Mattel Television, la serie è stata presentata a settembre.

Il successo della prima stagione ha convinto Netflix e ora è in arrivo la stagione 2. Secondo un tweet dell'account ufficiale di Masters of the Universe i fan non dovranno aspettare molto.

La data d'uscita è infatti stata fissata al 3 marzo 2022. Sul nostro sito trovate il trailer della prima stagione di Masters of the Universe.



I dettagli sulla seconda stagione non sono ancora ben noti ma probabilmente ci saranno ancora i doppiatori originali della prima stagione, pronti a tornare per riprendere i ruoli anche in questo secondo ciclo di episodi.

Lo showrunner sarà ancora Rob David, ritenuto una scelta perfetta per il franchise animato di He-Man and the Masters of the Universe.

La serie animata è prodotta da Kevin Smith.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Masters of the Universe, la nuova serie che riporta gli appassionati di He-Man nell'universo animato che ha fatto innamorare generazioni di telespettatori sin dagli anni '80.