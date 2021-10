Masters of the Universe: Revelation 2, Netflix annuncia la data d'uscita

Dopo il debutto di luglio su Netflix, torna con la seconda parte di episodi in streaming la serie animata Masters of the Universe: Revelation, sviluppata da Kevin Smith come sequel della serie Tv degli anni '80 He-Man and the Masters of the Universe.

Vi avevamo anticipato che la seconda parte di Masters of the Universe sarebbe potuta uscire in autunno, dopo l'esordio di luglio. Oggi finalmente Netflix ha comunicato la data ufficiale dell'uscita dei nuovi 5 episodi della serie animata, che saranno disponibili in streaming dal 23 novembre.

Non si tratta dell'unica produzione nell'alveo del franchise degli anni '80: Netflix infatti ha pubblicato un'altra serie animata in seguito al progetto di Smith, che riprende il titolo dell'opera originale He-Man and the Masters of the Universe, e che è stata accolta molto positivamente dai fan. Al contrario, Masters of the Universe: Revelation ha diviso critica e pubblico.

La serie Netflix Masters of the Universe: Revelation è ambientata decenni dopo gli eventi della serie animata originale: He-Man, Teela, Orki, Cringer e Man-at-Arms sono a guardia del Castello di Grayskull, impegnati in una battaglia contro Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man e le legioni della Montagna del Serpente. Dopo che la battaglia finale ha distrutto Eternia, tocca a Teela risolvere il mistero della Spada del Potere scomparsa, in una corsa contro il tempo per impedire la fine dell'Universo.