Masters of the Universe: Revelation, a chi si ispira Kevin Smith? 'C'è molto Star Wars'

In attesa di vedere Masters of The Universe: Revelation, ci siamo già fatti un'idea di cosa dobbiamo aspettarci secondo Kevin Smith, e potremmo presto scoprire altre novità grazie alla Geeked Week di Netflix. Durante il suo podcast Fatman Beyond, il regista di Clerks, sviluppatore della serie, ha raccontato anche sono le sue fonti di ispirazione.

Masters of the Universe: Revelation, serie animata ambientata dopo gli eventi di quella originale degli anni '80, debutterà su Netflix il prossimo 23 luglio.

"Per il nostro adattamento della serie" ha raccontato Kevin Smith, "ci basiamo su ogni franchise che amiamo. C'è molto Star Wars in questo. C'è molto Il Signore degli Anelli, ci sono molti film Marvel. Ma tutti gli ingredienti, gli elementi principali, sono i personaggi Mattel che tutti voi conoscete e amate."

Continuando il suo ragionamento, il regista ha poi aggiunto di aver incrociato, nelle sue intenzioni, "il DNA con quello di molti altri franchise che amavo. [...] Chiamatelo omaggio, chiamatelo furto, ma ci sono molte altre grandi cose alla radice del nostro Masters of the Universe: Revelation."

Il cast vocale della nuova serie Netflix comprende Mark Hamill nel ruolo di Skeletor, Sarah Michelle Gellar nel ruolo di Teela, Kevin Conroy (Mer-Man), Tony Todd (Scare Glow), Henry Rollins (Tri-Klops), Lena Headey (Evi-Lyn), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Justin Long (Roboto) e Jason Mewes (Stinkor).