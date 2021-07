Masters of the Universe Revelation, un clamoroso colpo di scena nel reboot di Kevin Smith

Dal 23 luglio è finalmente disponibile su Netflix Masters of the Universe Revelation, la serie animata sviluppata da Kevin Smith concepita come una sorta di sequel dell'iconica serie fantasy anni Ottanta conosciuta in Italia come He-Man e i Dominatori dell'Universo. Possiamo così vedere di nuovo il principe Adam in azione contro il perfido Skeletor.

Masters of the Universe Revelation riserva quasi subito un importante colpo di scena al pubblico, e invitiamo chi non desidera spoiler a interrompere qui la lettura.

Di fatto, il mondo di Eternia si ritrova privo sia del suo eroe che del villain: dopo un'aspra battaglia con Skeletor, intenzionato a scoprire i segreti del Castello di Greyskull e a ottenere tutto il potere dell'universo, He-Man non riesce a tenere a freno l'esplosione di magia che minaccia il mondo, ed entrambi rimangono uccisi.

O almeno, è quello che sembra: il resto della prima stagione della nuova serie Netflix dimostra che non tutto è come sembra, e lo stesso cliffhanger lascia aperte molte possibilità per il futuro della serie.

Nei giorni scorsi Kevin Smith aveva parlato di Masters of the Universe Revelation, spiegando che i dirigenti di Netflix gli avevano chiesto di realizzare un prodotto in qualche modo "shakespeariano". Giudicare se ci è riuscito sta adesso agli spettatori dello show.