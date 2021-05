Masters of the Universe: Revelation, ecco cosa dobbiamo aspettarci secondo Kevin Smith

Lo showrunner di Masters of the Universe: Revelation, Kevin Smith, ha parlato di cosa dobbiamo aspettarci dalla serie animata in arrivo su Netflix prodotta con Mattel Television, che sarà un sequel ufficiale dell’originale.

Netflix di recente ha pubblicato nuove immagini di Masters of the Universe: Revelation regalando ai fan la possibilità di dare uno sguardo al restyling del franchise. Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci dalla storia, Smith ha anticipato cosa succederà per in una dichiarazione a Netflix.



“Narrativamente, il nostro programma è impostato come il prossimo episodio della serie animata degli anni '80 andata in onda dal 1983 al 1985", ha esordito Smith in una dichiarazione ufficiale condivisa da Netflix. "Questa è una continuazione di quella storia. Stiamo giocando con la mitologia e i personaggi originali, rivisitando e scavando più a fondo in alcune delle trame irrisolte. Visivamente abbiamo anche preso la decisione consapevole di appoggiarci alla linea di giocattoli Masters of the Universe anche per l'ispirazione."



Mark Hamill doppierà Skeletor in Masters of the Univers: Revelation, il cast vocale include ancheSarah Michelle Gellar (Teela), Kevin Conroy (Mer-Man), Tony Todd (Scare Glow), Henry Rollins (Tri-Klops), Lena Headey (Evi-Lyn), Alicia Silverstone (Queen Marlena), Justin Long (Roboto) e Jason Mewes (Stinkor).



La sinossi ufficiale recita: "La guerra per Eternia culmina in Masters of the Universe: Revelation, una serie animata innovativa e ricca di azione che riprende da dove la storia era stata interrotta. Dopo una battaglia catastrofica tra He-Man e Skeletor, Eternia va in frantumi e i Guardiani di Grayskull si disperdono. Dopo che decenni di segreti li hanno fatti a pezzi, tocca a Teela riunire la banda di eroi, e risolvere il mistero della Spada del Potere scomparsa in una corsa contro il tempo per ripristinare Eternia e prevenire la fine dell'universo."



Masters of the Universe: Revelation verrà lanciata il 23 luglio su Netflix, siete curiosi di guardare la serie? Fatecelo sapere nei commenti!