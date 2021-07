Masters of the Universe: Revelation divide critica e pubblico, ecco come è stata accolta!

Da oggi su Netflix è disponibile Masters of the Universe: Revelation, vero e proprio sequel dell'iconico show animato fantasy He-Man and the Masters of the Universe sviluppato da Kevin Smith, e ora grazie a Rotten Tomatoes abbiamo un'idea di come è stata accolta la nuova serie.

Come testimoniato dai punteggi ottenuti su Rotten Tomatoes, il ritorno del franchise basato sulla celebre linea di giocattoli targata Mattel ha già creato una netta divisione tra la critica e gli spettatori. Mentre i recensori l'hanno promossa con un stellare Tomatometer di 97%, infatti, l'Audience Score è attualmente fermo a 39%, dunque ampiamente sotto la sufficienza.

Creata dal regista di Clerks - Commessi, Masters of the Universe: Revelation è ambientata decenni dopo gli eventi della storia originale, quando Eternia va in frantumi e i Guardiani di Grayskull si disperdono in seguito ad una battaglia catastrofica tra He-Man e Skeletor. Dopo decenni di segreti che li ha fatti a pezzi, tocca a Teela riunire il gruppo di eroi e risolvere il mistero della Spada del Potere scomparsa, in una corsa contro il tempo per ripristinare Eternia e prevenire la fine dell'universo.

Voi cosa ne pensate? Avete già dato un'occhiata alla serie sequel? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Masters of the Universe: Revelation.