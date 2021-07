Masters of the Universe Revelation, a che ora esce la serie animata su Netflix?

Masters of the Universe: Revelation è l'imminente serie animata di supereroi dedicata a un pubblico adulto creata dal regista di Mallrats Kevin Smith e in arrivo su Netflix. Si tratta di un vero e proprio sequel dell'iconica serie animata fantasy He-Man and the Masters of the Universe.

Ora, perché una serie su un supereroe semi-sconosciuto dovrebbe essere così importante? He-Man, per chi è nato dopo gli anni '80, potrebbe non voler dire nulla, ma in realtà ha fatto parte di intere generazioni di ragazzini in tutto il mondo ed era uno degli spettacoli di punta che i ragazzini aspettavano per settimane e settimane.

Lo spettacolo, basato su combattimenti e stregonerie, ha raccontato le battaglie combattute per salvare il regno di Eternia dai malvagi piani di Skeletor. Era uno degli show più amati degli anni '80 perché metteva in mostra tutta la bellezza della cultura pop americana e metteva in campo alcuni temi molto forti e importanti come la liberazione dall'oppressione.

La nuova serie si basa sulla serie originale creata dall'ormai defunta società di produzione Filmation dopo una collaborazione con la linea di giocattoli Mattel. La serie, con la sua semplice storia della sfida tra bene e male, un protagonista muscoloso e cattivi audaci, è divenuta immediatamente memorabile: impossibile non ricordare la citazione "Per il potere di Grey Skull!".

Questa nuova serie arriverà su Netflix il prossimo 23 luglio e potrete trovarlo sul servizio di streaming già alle 9 del mattino del giorno del debutto.

Master of the Universe: Revelation è stata creata da Kevin Smith, regista del cult Clerks - Commessi, del quale è stato appena annunciato l'inizio della produzione del terzo capitolo Clerks III. Grande appassionato di fumetti Marvel e DC, Smith ha anticipato di aver tenuto i fan in grande considerazione durante la lavorazione di questa nuova avventura dei Masters. Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale di Masters of the Universe: Revelation.