Masters of the Universe: Revelation, Kevin Smith svela il nuovo nome di Skeletor

La prima parte della tanto attesa nuova versione animata di Masters of the Universe: Revelation dello showrunner Kevin Smith ha finalmente debuttato su Netflix e si è conclusa mostrandoci una nuova potente versione di Skeletor.

Mentre i primi cinque episodi della serie non hanno caratterizzato molto il duo centrale (He-Man e Skeletor) come si aspettavano i fan della classica serie animata, Skeletor è tornato nell'episodio finale.



Dopo essere apparentemente morto nel primo episodio mentre lui e He-Man lottavano per la divisione della Spada del Potere, Skeletor ha rivelato nel finale che in realtà stava nascondendo un pezzo della sua essenza e si è riportato in vita quando Adam ha usato la Spada del Potere appena riforgiata per riportare la magia su Eternia.

Uccidendo Adam prima di prendere la spada, Skeletor ha scatenato questa nuova potente forma che torreggiava su Castle Grayskull mentre rivelava di essere diventato il Signore dell'Universo.

Per quanto riguarda il nome di questa nuova forma, Kevin Smith ha rivelato nell'Aftershow ufficiale della serie che il team si riferisce a lui come "Skelegod". Questo è il modo in cui il villain viene indicato nelle versioni ufficiali dei giocattoli Mattel, ma dobbiamo ancora sentire "Skelegod" pronunciato nella serie.



Vedremo Skelegod negli episodi della seconda parte della serie, ma sfortunatamente non è ancora stata fissata una data di uscita per Masters of the Universe: Revelation. Nel frattempo, scoprite a chi è ispirato il look di Teela in Masters of the Universe: Revelation.