Masters of the Universe: Revelation, Mark Hamill svela quando uscirà il nuovo trailer

Lo scorso luglio su Netflix debuttavano i primi episodi di Masters of the Universe: Revelation, la serie animata sviluppata da Kevin Smith per la piattaforma streaming. Oggi, Mark Hamill ci svela quando arriverà il nuovo trailer dello show.

Masters of the Universe: Revelation ha diviso critica e pubblico alla sua uscita su Netflix, ma gli appuntamenti con Adam, Teela, Skeletor e gli altri personaggi della saga non sono certo giunti al termine.

La seconda parte degli episodi di Revelation sarà infatti disponibile dal 23 novembre per la visione, e tra qualche ora avremo un assaggio di ciò che ci aspetta grazie a un nuovissimo trailer.

Ad annunciarlo è proprio l'interprete di Skeletor, l'attore di Star Wars Mark Hamill, che ha condiviso la notizia su Twitter.

"Il trailer. arriva. domani. sciocchi. mortali" ha scritto nel post che trovate anche in calce alla notizia.

"Onestamente, se fosse stata qualsiasi cosa all'infuori di questa, se mi avessero detto 'Vogliamo che reinventi He-Man per l'epoca attuale', mi avrebbe terrorizzato a livello creativo" aveva affermato Kevin Smith parlando dello show "E poi sapevo come avrebbe reagito una fanbase che non ottiene ciò che vuole, ovvero lo show con cui sono cresciuti. E pensate che avrei commesso questo errore? Se sono coinvolto, è perché sarà fedele a ciò che è sempre stato, fedele al franchise".

