Masters of the Universe: Revelation, uno sguardo al look di Skeletor e altri personaggi

Dal mondo di Masters of the Universe: Revelation, su Twitter sono state pubblicate delle nuove immagini che mostrano il look di alcuni personaggi noti come Skeletor, Evil-Lyn e altri. Dopo una lunga attesa la serie ha finalmente debuttato su Netflix con i primi cinque episodi e i fan hanno potuto riscontrare le differenze con lo show originale.

Il design dei personaggi è stato fornito da Powerhouse Animation. E dopo aver mostrato il look di Adam, Cringer, He-Man e Battle Cat, Powerhouse ha pubblicato l'altra faccia della medaglia, per dare uno sguardo da vicino al villain Skeletor, con Evil-Lyn, Orko e Sorceress, in maniera tale da permettere ai fan di poter vedere tutti i piccoli dettagli che sono stati inseriti nella serie.



Masters of the Universe: Revelation ha creato diverse nuove interpretazioni dei personaggi della serie, e ciò è riscontrabile soprattutto con Skeletor.

E visto che i fan non hanno potuto riscontrare molte delle potenzialità del personaggio, la seconda parte dello show potrebbe mostrare tutta la sua potenza. In ogni caso Kevin Smith, showrunner della serie, e Mark Hamill si sono rivelati piuttosto criptici sul futuro di Skeletor

Al momento non è stata ancora annunciata una data d'uscita ufficiale per la seconda parte dello show animato.



Per chi è amante della serie originale, ecco il poster nostalgico di Masters of the Universe: Revelation, disponibile su Netflix.