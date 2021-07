Masters of the Universe: Revelation, Smith: 'mi hanno chiesto di renderla shakespeariana'

La serie Masters of the Universe: Revelation è uno dei numerosi progetti incentrati su He-Man in lavorazione, con il regista Kevin Smith che funge da showrunner e che ha recentemente rivelato che gli è stato detto di dare alla prossima serie Netflix un aspetto più shakespeariano.

Intervistato da GameSpot, Smith ha spiegato com'è nata la serie, iniziando con l'incontro con il vicepresidente dei contenuti creativi di Mattel, Rob David.

"Mi hanno detto 'Vogliamo fare uno spettacolo che onori lo spettacolo originale e che continui la trama. Questo spettacolo è per tutte le persone che sono cresciute guardando l'originale Masters of the Universe’" ha rivelato.



Smith ha anche raccontato il suo incontro con Netflix, dprecisamente con il direttore della programmazione originale della compagnia Ted Bieseli, lui stesso un fan del franchise.

"Ero tipo, 'Guarda, voglio solo fare per questo ciò che la Marvel fa per me'", ha ricordato Smith dell'incontro. "'Vado a vedere un film Marvel, mi ricordo la mia infanzia in un modo nuovo e interessante in cui potrei sedermi e spiegare a mio figlio o a mia moglie cosa sta succedendo perché conosco tutto follemente bene.'"

Smith ha inoltre aggiunto che sebbene Bieseli abbia apprezzato la sua idea, ha anche detto a Smith di non fare troppe battute.



"Mi ha detto 'Tratta questa proprietà intellettuale come Shakespeare, ci sono personaggi ricchi e profondi come i personaggi Marvel e DC, ci sarà la tentazione di prendere in giro questa roba, di fare battute a sue spese. Per favore, non farlo.'" Tuttavia, Smith è stato ispirato da questo confronto, nonostante la sua stranezza.



"Lui ha detto di trattarlo come Shakespeare, era tipo: ‘possiamo scrivere dialoghi alti per questi personaggi.' Per me, è stato un sogno che si avvera: scrivere enormi dialoghi di supereroi e farli ascoltare. Ho scritto dialoghi di supereroi nei fumetti, ma generalmente non riesci a sentirli recitare".



Potremo ascoltare quei dialoghi quando la prima stagione di Masters of the Universe arriverà su Netflix il 23 luglio. Se siete curiosi scoprite il significato del titolo di Masters of the Universe che Smith ha spiegato recentemente.