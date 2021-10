Masters of the Universe: Revelation, ecco lo spettacolare nuovo trailer della Parte 2

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Masters of the Universe: Revelation - Parte 2, che finalmente porterà a conclusione la storia che avevamo iniziato qualche mese fa e di cui il 23 novembre prossimo conosceremo l'esito definitivo. La serie anime sviluppata da Kevin Smith riporterà tutti i personaggi amati nei nuovi episodi.

Masters of the Universe: Revelation ha diviso critica e pubblico alla sua uscita su Netflix, ma gli appuntamenti con Adam, Teela, Skeletor e gli altri personaggi della saga non sono certo giunti al termine.

Ieri Mark Hamill aveva anticipato il trailer di Masters of the Universe, e adesso potete godervelo in tutta la sua bellezza, con i personaggi principali che si riuniranno per sconfiggere una volta per tutte la minaccia dell'umanità e dell'universo tutto. Riuscirà Skeletor a uccidere finalmente He-Man oppure il nostro eroe riuscirà ancora a salvare la situazione? Nel trailer inoltre scopriamo che la spada non era altro che un conduttore di potere, il quale è sempre stato nelle mani di He-Man, grazie al potere di Greyskull. Tutti gli episodi della seconda parte di stagione saranno disponibili su Netflix dal 23 novembre prossimo.

"Onestamente, se fosse stata qualsiasi cosa all'infuori di questa, se mi avessero detto 'Vogliamo che reinventi He-Man per l'epoca attuale, mi avrebbe terrorizzato a livello creativo" aveva affermato Kevin Smith parlando dello show "E poi sapevo come avrebbe reagito una fanbase che non ottiene ciò che vuole, ovvero lo show con cui sono cresciuti. E pensate che avrei commesso questo errore? Se sono coinvolto, è perché sarà fedele a ciò che è sempre stato, fedele al franchise".

Intanto, se siete curiosi di sapere cosa ne abbiamo pensato noi finora, qui trovate la nostra recensione di Masters of the Universe: Revelation.