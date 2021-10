Masters of the Universe: Revelation, il video in stop motion è tutto da vedere

Quando Masters of the Universe: Revelation ha debuttato lo scorso luglio su Netflix, i fan della vecchia serie animata hanno fatto un tuffo nella nostalgia, grazie anche al look di Skeletor e degli altri personaggi. La serie sviluppata da Kevin Smith ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto a causa del poco spazio concesso a He-Man.

In un nuovo post Instagram, l'artista Lawrence Becker ha reso omaggio alla serie Netflix con uno spettacolare video che presenta immagini in stop-motion alternate a fotogrammi dello show. Il video, visibile anche in calce alla notizia, mostra quasi tutti i personaggi principali, e anche un duello tra He-Man e Skeletor.

Nel suo post, Lawrence Becker ha annunciato che non sarà l'unico video dedicato allo show. Probabilmente, il prossimo sarà pubblicato poco prima dell'uscita dei nuovi episodi.

Netflix ha annunciato infatti la data di uscita di Masters of The Universe Revelation 2, con cinque nuove puntate della serie animata che saranno in streaming dal prossimo 23 novembre. Nelle intenzioni di Kevin Smith, probabilmente, c'è quella di dare maggiore importanza a He-Man, cosa che i fan gradirebbero non poco.

Masters of the Universe: Revelation è incentrata suTeela, una guardia del corpo del principe Adam che ha il compito di trovare la Spada del Potere, scomparsa dopo che Skeletor ha distrutto tutta la magia nell'Universo.