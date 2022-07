Masters of the Universe: Revelation, William Shatner si unisce al cast della serie Netflix

William Shatner si è unito al cast di Masters of the Universe: Revelation, serie Netflix e sequel spirituale di He-Man e i dominatori dell'universo. Lo show di Kevin Smith è sbarcato su Netflix in due parti e il regista ha preso la controversa decisione di concentrarsi maggiormente sul personaggio di Teela piuttosto che su He-Man.

Una scelta che ha inevitabilmente diviso i fan ma la serie ha ottenuto comunque recensioni generalmente positive.



Nello show Netflix, Teela corre contro il tempo per prevenire l'imminente distruzione dell'universo mentre cerca di svelare il mistero dietro la scomparsa della Spada del Potere. Con l'avanzare dello show i segreti del Castello di Grayskull vengono svelati, con un finale davvero emozionante.



Nel corso del panel per il quarantesimo anniversario di Masters of the Universe è stata annunciata la presenza di Shatner nella seconda stagione, senza ulteriori dettagli sul personaggio, che potrebbe far parte del cast regolare della serie oppure occupare un ruolo ricorrente.



Si tratta dell'ultima partecipazione vocale di William Shatner in un progetto per la tv, dopo aver doppiato Harvey Dent/Due Facce nella versione animata di Batman del 2017.

Anche Mark Hamill in Masters of the Universe: Revelation tornerà per la seconda stagione, proprio al fianco di un'icona del franchise 'avversario' di Star Wars, ovvero Star Trek. Il Capitano Kirk e Luke Skywalker sono pronti per questa nuova avventura insieme.



Scoprite la nostra recensione di Masters of the Universe: Revelation, in attesa della seconda stagione.