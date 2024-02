Masters of the Universe: Revolution, Kevin Smith festeggia il successo: Non ero preparato

Dopo il punteggio perfetto di Masters of the Universe: Revolution raggiunto su Rotten Tomatoes, era inevitabile che prima o poi sarebbe arrivato un commento entusiasta di Kevin Smith, che della serie d'animazione Netflix è lo showrunner principale. Il regista di Clerks si è detto del tutto sorpreso dell'entusiasmo generato dalla critica e dai fan.

Il capitolo precedente, Masters of the Universe: Revelation, aveva inizialmente debuttato con reazioni contrastanti, poiché riprendeva da dove era stata interrotta la serie animata classica di He-Man e i Masters of the Universe, sconvolgendo il franchise con nuovi poteri, personaggi, cattivi e altro ancora. Ma il caso della nuova serie è molto diverso: finora ha debuttato con una risposta estremamente positiva da parte dei fan e della critica.

Masters of the Universe: Revolution ha debuttato con un raro punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, ovvero con il 100% di reazioni positive, e continua a resistere al momento in cui scriviamo con 11 recensioni segnate finora. Lo showrunner Kevin Smith ha commentato queste recensioni nell'ultimo episodio di Fatman Beyond, dove ha sottolineato quanto fosse "impreparato" e quanto sia stato accolto bene dai fan, considerando la reazione divisa all'uscita della serie originale un paio di anni fa e alle sue opere nel complesso.

"Dire che non ero preparato alla risposta che abbiamo avuto per questa stagione è un eufemismo. È stata una parata d'amore", ha esordito Smith parlando di Masters of the Universe: Revolution. "La gente sta dicendo le cose più belle che abbia mai detto sul mio lavoro. In questo momento, quella serie ha il 100% su Rotten Tomatoes. Andate a vedere tutti gli altri progetti di Kevin Smith, vedete se riuscite a trovarne uno con quel punteggio. Abbiamo aperto la top 10 al sesto posto. Oggi siamo al nono posto, ma la serie è viva e prospera e i fan ne parlano benissimo".

Come ha spiegato Smith, questa risposta è in netto contrasto con la reazione avuto per la prima serie: "È davvero bello quando senti persone che dicono: 'Non mi è piaciuto quello che hai fatto l'ultima volta. Pensavo che l'aveste rovinata, e invece l'avete aggiustata e siete riusciti a fare un ottimo lavoro'. Ero pronto ad aspettarmi commenti negativi e pensare: 'Ecco, ci risiamo, sarà come l'ultima volta e la gente sarà arrabbiata con me'. Invece no, hanno visto quanto amore e quanto impegno ci abbiamo messo. Quindi grazie a tutti quelli che guardano lo show".

Masters of the Universe: Revolution ha debuttato su Netflix il 25 gennaio scorso conquistando e mettendo d'accordo tutti, pubblico e critica.