Masters of the Universe: Rivelati i Funko Pop dedicati ai personaggi della serie

Mentre aspettiamo ulteriori notizie sulla serie Netflix di Masters of The Universe: Revelation prodotta da Kevin Smith, vi segnaliamo un nuovo oggetto di merchandise dedicato ai celebri personaggi creati nel 1981 dalla Mattel.

In calce alla notizia trovate un'immagine che ci mostra i nuovi modelli di Funko Pop dedicati allo show. In particolare, i fan potranno acquistare diverse versioni dei loro beniamini, tra cui Skeletor in sella a Panthor, She-Ra, Skeletor che indossa le Terror Claws e una versione della statuetta dedicata ad He-Man di dimensioni più grandi. I Funko Pop sono già disponibili per il preordine, il costo di un modello è di 29,99$, più o meno 25 euro, rendendoli un acquisto obblicato per tutti gli appassionati dei celebri giocattoli e cartoni animati.

Nel frattempo continua il lavoro di Kevin Smith sullo show, la pandemia di Coronavirus non ha fermato lo studio Powerhouse Animation, i cui artisti hanno potuto lavorare anche da casa, seguiti via internet dai registi delle prossime puntate della serie prodotta da Netflix. Non conosciamo ancora la data di uscita della prima stagione, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre notizie a riguardo, infine, vi segnaliamo le ultime novità sulla trama di Masters of The Universe: Revelation, lo show sarà infatti un sequel dell'opera originale.