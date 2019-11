Prima di essere il Mastino in Game of Thrones, Rory McCann era un senzatetto

È innegabile che Game of Thrones abbia cambiato la vita di molti degli attori che ne hanno preso parte, ma nel caso di Rory McCann l'ha rivoluzionata del tutto. Prima di ottenere il ruolo del Mastino, infatti, l'attore era un senzatetto, come ha rivelato nel Game of Thrones Reunion Special incluso nel cofanetto blu-ray dello show.

McCann racconta di aver vissuto letteralmente "in una tenda" in Islanda per un periodo di tempo, arrivando a dover "rubare occasionalmente del cibo".

Quando è riuscito a entrare nel cast di Game Of Thrones, non si aspettava che potesse diventare un fenomeno così imponente: "alla fine ho trovato un lavoro e mi sono riorganizzato, ma poi all'improvviso mi sono ritrovato portato in giro su una bella macchina per andare sul set dello show più grande e più bello; dimostra quanto può cambiare la sorte di una persona. Fantastico".



L'attore ha anche scherzato sull'essere tornato in Islanda per "pagare le multe della biblioteca", dimostrando così di avere un animo buono come quello del Mastino, di cui i fan hanno apprezzato il lungo percorso di redenzione.



Con l'uscita dei blu-ray di Game of Thrones, accolta ironicamente dai fan, stanno venendo condivise diverse curiosità sulla serie targata HBO, come il luogo in cui potrebbe essere approdata Arya Stark o la spiegazione alle azioni di Drogon nell'episodio finale.