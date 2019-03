Matias Varela nel cast di Raised By Wolves, la serie tv sci-fi di Ridley Scott

Deadline riporta che Matias Varela è entrato a far parte della serie tv Raised By Wolves, primo progetto televisivo diretto interamente da Ridley Scott.

Per chi non lo sapesse, la serie tv sarà un thriller fantascientifico scritto dallo sceneggiatore e showrunner Aaron Guzikowski, e racconterà la storia di due androidi incaricati di allevare un gruppo di esseri umani bambini lasciati su un misterioso pianeta vergine allo scopo di colonizzarlo una volta diventati adulti. Ma gli androidi scopriranno che controllare le differenze culturali e religiose della razza umana è un compito estremamente difficile, dal quale però dipenderà l'esito dell'intera missione per cui sono stati creati.

Varela interpreterà Lucius, un fedele soldato che vuole a tutti i costi dimostrare di essere un uomo migliore di suo padre, un uomo debole che è stato vittima della sua stessa misericordia. Lucius è così impegnato a invertire l'eredità di suo padre, che ha finito col prestare giuramento proprio all'uomo che lo ha giustiziato, un uomo che crede di essere il salvatore del proprio popolo. Recentemente, l'attore si è fatto conoscere al grande pubblico interpretando Jorge Salcedo, l'informatore della DEA protagonista della terza stagione di Narcos.

Continua dunque ad espandersi il cast di Raised By Wolves, con le riprese che dureranno fino a settembre 2019. La serie arriverà nel corso del prossimo anno.