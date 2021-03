Matilda De Angelis furiosa: 'Sanremo? Trovo aasurdo quello che è stato detto'

Matilda De Angelis è stata una delle co-conduttrici di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo ma, sembra che la giovane attrice abbia mal di gerito ciò che è stato detto in questi giorni dai giornali suo suo conto.

La star di The Undoing si è così sfogata a Propaganda Live, rivelando di aver letto con sgomento le patetiche cose scritte su di lei e che lo stesso tono non è stato di certo utilizzato per tutti gli uomini che hanno preso parte alla kermesse canora.

"Mi è dispiaciuto perché avevo dimenticato il contorno della moda per quanto riguarda Sanremo. Ho trovato veramente assurdo essere giudicata per come ero andata vestita o avevo portato i capelli. Non voglio fare polemica, ma trovo che lo stesso trattamento non venga proposto per i conduttori uomini".

L'attrice 25enne un po' risentita ha poi aggiunto: "Ma chi c***o è Matilda De Angelis è il commento che ho letto più spesso negli articoli su Sanremo 2021.È una domanda comprensibile, assolutamente legittima, anche se mi verrebbe da dire ‘ma chi c***o sei te’. Ma perchèe quella cattiveria, quell’enfasi nel sottolinearlo? Apri una pagina su Internet e scopri che ti vengono fuori una serie di cose. Ottocento articoli su una faccia devastata dai brufoli, dall’acne [...] Poi trovi un discreto numero di articoli perché ho baciato Nicole Kidman in The Undoing. Non ho mai capito se è il sensazionalismo dell’aver baciato Nicole Kidman o quella pruderie del bacio tra donne. Alla fine Sanremo è andato bene, ho ricevuto molti complimenti e gli stessi commenti negativi che ricevevo al liceo. Ho confermato che sono fastidiosa, saccente, che me la tiro e che ho i capelli spettinati. Sono rimasta fedele a me stessa".