Matilda De Angelis protagonista dello spin-off di Citadel, la serie dei fratelli Russo

L'universo della nuova serie tv dei fratelli Russo Citadel inizia ad espandersi: Prime Video ha infatti annunciato che in queste ore in Italia è ufficialmente iniziata la produzione del capitolo italiano dell’universo Citadel, con la nostrana Matilda De Angelis scelta come protagonista.

Insieme a lei un cast composto da Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Thekla Reuten, Julia Piaton, Filippo Nigro e Bernhard Schütz: La nuova serie, ancora senza titolo, è la prima produzione locale nel franchise di Citadel, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Alla regia Arnaldo Catinari (Suburra) e alle sceneggiature Alessandro Fabbri – che ricopre anche il ruolo di head writer -, Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini, e Giordana Mari. Gina Gardini (Gomorra, Suburra, ZeroZeroZero) è la showrunner e produce la serie insieme a Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, e Giovanni Stabilini per Cattleya, la società di produzione di grandi successi internazionali acclamati dalla critica come Gomorra, Zero Zero Zero e Suburra.

“Siamo molto felici che in Italia sia iniziata la produzione del capitolo italiano del pionieristico universo Citadel” ha detto James Farrell, VP International, Amazon Studios. “Inoltre, siamo orgogliosi di dare il benvenuto in Prime Video a Matilda De Angelis e a tutto il cast di questo straordinario progetto. Lavorare con questi talenti e AGBO dei fratelli Russo è davvero entusiasmante”. Ha aggiunto Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya: “Citadel è un progetto estremamente ambizioso e sfidante, e farne parte è un grande privilegio. La serie italiana appartiene a un genere, l’azione-avventura-fantastica, che non è stato mai tentato in Italia e anche per noi è senza precedenti. Un universo affascinante, quello di Citadel, in cui il nostro racconto si inserisce con le proprie specificità creative e stilistiche. Siamo felici di fare questo viaggio insieme ad Amazon Studios e a tutti i talenti coinvolti: Citadel è energia nuova per noi e, crediamo, anche per la serialitá italiana”.

Secondo quanto riportato, Citadel sarà la seconda serie più costosa di sempre, dietro solo ad un altro show targato Prime Video, Il signore degli anelli: Gli anelli del potere.