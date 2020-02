Il matrimonio tra Roger e Brianna al centro della premiere di Outlander 5

Mancano pochi giorni alla premiere della quinta stagione di Outlander, dove potremo assistere al matrimonio tra Brianna e Roger, un evento importante come sottolineato dalle recenti dichiarazioni di Sophie Skelton.

Il prossimo 16 febbraio, quando la nuova stagione farà il suo debutto all'interno del network STARZ, vedremo l'episodio iniziale basato su The Fiery Cross, il titolo del quinto romanzo della raccolta di libri a opera della scrittrice Diana Gabaldon, da cui è stata tratto Outlander.

Durante un'intervista con il portale Variety, l'interprete di Brianna ha parlato del matrimonio, descrivendolo come un evento importante che unisce i due innamorati, nonostante i due fossero già legati prima.

"Per Roger e Bree è come se il matrimonio fosse già avvenuto durante l'Handfasting. Per ciò tutto questo è come una sorta di celebrazione più che una promessa reciproca. Si tratta dell'aspetto più divertente e spensierato".

A proposito della nuova stagione è intervenuto anche la produttrice esecutiva Maril Davis, facendo riferimento alle difficoltà nel dover adattare le parti di un libro in una serie TV:

"Anche quando con la serie riusciamo a condensare ciò che è presente nel libro, risulta comunque molto difficile dover tramutare tutto sotto forma di video. Non c'è solo il matrimonio, ma anche tutta la celebrazione, fatta di canti, balli e bevute".

La quinta stagione di Outlander sarà composta da dodici episodi e sarà disponibile in Italia a partire dal 6 marzo 2020 all'interno della programmazione del canale satellitare Fox Life. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'ultimo trailer di Outlander.