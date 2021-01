Matrimonio a prima vista italia, al via la sesta edizione: ecco le coppie scelte

Dopo il successo delle passate edizioni, Matrimonio a prima vista Italia è tornato e dalla giornata di ieri è disponibile su Discovery Plus. Come sempre, i tre esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini hanno tentato di costruire quelle che sulla carta sarebbero per affinità le coppie perfette.

Naturalmente, i due non si sono mai visti prima e si conosceranno solo sull'altare. Per favorire le unioni, ed evitare i problemi dovuti alle rigide norme per il Covid, gli esperti hanno scelto di formare coppie provenienti dalle stesse zone.

La prima coppia dalla 34enne romana Martina Pedaletti, che di notte è barista e di giorno è addetta alle vendite, e il 37enne Francesco Muzzi, tassista con una spropositata passione calcistica. C'è poi la coppia formata da Fabio e Clara, entrambi lombardi con una grossa propensione per gli animali e le attività sportive. Infine abbiamo Salvatore e Santa provenienti dalla Sicilia. Entrambi amano viaggiare.

Fin qui le coppie sembrano essere ben assortite e come ben potete vedere sono equamente distribuite sulla penisola. Abbiamo una coppia del nord, una del centro e una del sud. Per scoprire come andranno a finire le cose a Matrimonio a prima vista Italia, non ci resta che attendere.