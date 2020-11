Matt Bomer di Doom Patrol diventa Superman in questa fanart

Giorno che passa, fanart che arriva, anche una dagli archivi come questa che vi mostriamo oggi. Si tratta di un'edit che vede protagonista Matt Bomer nei panni dell'Uomo d'Acciaio a.k.a. Superman.

Matt Bomer e Superman è un binomio molto particolare, considerato il legame che scorre tra attore e personaggio, per un motivo o per un altro.

Non solo l'attore di Doom Patrol ha una somiglianza fisica impressionante con l'aspetto canonico di Clark Kent, ma lo ha anche interpretato in più occasioni (pubblicità, lungometraggi animati), ed è andato più vicino all'esserlo ancora in alcune versioni live-action, come ad esempio Superman: FlyBy di Brett Ratner.

Ha senso dunque che molti, incluso l'artista di questa fanart, lo ritengano ancora l'attore perfetto per il ruolo, specialmente nel caso in cui Cavill non dovesse tornare a vestire i panni dell'eroe al di là delle apparizioni già programmate nel DCEU.

"Non aveva riscosso molto consenso la mia ultima edit di Matt Bomer, così ne ho fatta una più semplice. Nessuno sarebbe meglio di lui per il ruolo. Dopotutto, lo ha interpretato nelle pubblicità, in Superman Unbound, era tra i favoriti per Man of Steel, e avrebbe dovuto portarlo sullo schermo in un film mai realizzato. Si merita il costume!" scrive Skull101ify nella caption del post.

E voi, che ne pensate di Matt Bomer come Superman? E di questa edit? Fateci sapere nei commenti.