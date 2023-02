Matt Groening compie 69 anni: 'I Simpson? Ogni battuta deve passare almeno 100 riunioni'

Non si ottiene uno show capace di restare sulla cresta dell'onda per più di 30 anni, ancor più se parliamo di uno show comico, senza una scrittura di qualità: I Simpson sono dunque una bella gatta da pelare per Matt Groening e soci, come dimostra l'enorme mole di lavoro che si nasconde dietro ogni singola battuta della serie.

Nel giorno del 69esimo compleanno di Matt Groening, nato il 15 febbraio del 1964, ci appelliamo dunque proprio alle parole del papà di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie per scoprire quanto maniacali siano i controlli che portano all'approvazione delle gag e delle battute da mandare in onda.

"Per la serie TV ogni battuta deve passare almeno 100 riunioni, prima che vada in onda. Per il film probabilmente furono 1000. Ci sono battute che risultano divertenti le prime 350 volte, poi alla 351esima: 'Ah, mi ha stancato'. E ciò che resta sono le gag più stupide, ovvie e viscerali. Ogni volta che un personaggio cade, viene colpito alla testa, preso a calci in faccia... Tutto ciò che riguarda i colpi alla testa. Lavoriamo duro sui dialoghi più arguti, facendo riferimenti sofisticati a film e libri, ma poi ciò che riesce a far ridere è Homer che rutta dopo aver bevuto una birra. È una cosa che ti fa restare umile" furono le parole di Matt Groening.

Vi trovate d'accordo con quanto ammesso dall'autore della serie? Credete davvero che, in fin dei conti, i momenti più divertenti dello show ambientato a Springfield siano quelli meno intellettuali? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, I Simpson hanno festeggiato ben 33 anni di messa in onda.