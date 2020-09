Matt Hardy, ecco le star della WWE che hanno ispirato la sua gimmick Broken

Matt Hardy ha vissuto una fase completamente nuova della sua carriera grazie al personaggio di "Broken" Matt Hardy, un tipo mentalmente squilibrato che ha avuto un immenso successo con i fan sia in Impact Wrestling, WWE e ora anche in AEW.

Come lo stesso Hardy ha spiegato l'idea sarebbe nata per distinguersi tra i giovani talenti che sono nel pieno delle loro capacità atletiche e della forma fisica: "Beh, voglio dire, è per questo che l'intero personaggio di Matt Hardy" Broken "è stato creato in primo luogo. Perché guardandomi intorno vedo tutti questi giovani ragazzi di 25-35 anni che sono in ottima forma, super atletici e super sani e che non hanno il corpo coperto di tessuto cicatriziale come il mio".

Per sviluppare il personaggio ha trovato ispirazione nei mitici eroi della WWE come The Undertaker o Papa Shango: "Quando stavo pensando alla creazione di questo personaggio mi sono detto che avrei potuto fare un ritorno ai giorni di Papa Shango o di The Undertaker. Cercando di creare insomma qualcosa che sia un po' magico ed esagerato allo stesso tempo".

Hardy ha poi spiegato come è nato il suo slogan "Delete" riferendo che inizialmente doveva essere proprio Broken : "Ho detto la parola Delete durante il match con Jeff e la gente da allora ha continuato ad utilizzarla ed è poi diventata il vero motto del personaggio".

Intanto la WWE sta vivendo un momento molto difficile, altri 60 dipendenti sono stati licenziati e, inoltre si trova a fare i conti con nuovi casi di positività al Covid-19.