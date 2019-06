Matt Hobby nel cast regolare della serie Young Sheldon

Matt Hobby, da personaggio secondario dello show Young Sheldon è stato promosso a personaggio principale della commedia della CBS che sta avendo sempre più successo.

A quanto pare vedremo una presenza più consistente del pastore Jeff in questa terza stagione di Young Sheldon. Matt Hobby, personaggio secondario della serie dalla prima stagione, è apparso in 13 episodi fino ad oggi. Adesso probabilmente lo vedremo sempre, o comunque molto più spesso. Young Sheldon, interpretato da Iain Armitage, è la versione più giovane del personaggio interpretato da Jim Parsons, Sheldon Cooper, nello show The Big Bang Theory, che è recentemente terminato con la sua dodicesima stagione tra lacrime e tristi addii.

Sheldon Cooper, personaggio iconico, stravagante e difficile da ricreare, ha avuto così tanto successo ed è stato così tanto amato, da portare alla produzione di Young Sheldon, dove lo vediamo all'età di 10 anni, che vive con la sua famiglia nel Texas orientale e frequenta la scuola superiore, ed è già speciale e particolare come poi lo conosceremo da adulto.



Nel cast della serie troviamo anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Raegan Revord e Montana Jordan. Chuck Lorre, Steven Molaro, Jim Parsons e Todd Spiewak sono i produttori esecutivi della Chuck Lorre Productions, Inc. in associazione con la Warner Bros. Television. Tra i lavori di Matt Hobby ricordiamo The Grinder, Hart of Dixie in CW, Boardwalk Empire della HBO e ruoli marginali in Off the Boat della ABC e Do not Trust the B.