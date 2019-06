Matt Letscher da The Flash al cast della serie sequel The Alienist: The Angel of Darkness

Secondo quanto riportato da Deadline, Matt Letscher si sarebbe unito al cast di The Alienist: The Angel of Darkness, la serie limitata sequel di The Alienist, basata sul romanzo bestseller di Caleb Carr.

Letscher apparirà in questa nuova stagione e con una trama del tutto nuova nel ruolo ricorrente di William Randolph Hearst, magnate dei giornali. In aggiunta, Brittany Batchelder, apparsa in qualità di guest star nella prima stagione, è stata promossa a regular in questa seconda; intepreta Joanna, nipote di Cyrus Montrose che torna a New York con l'aspirazione di diventare giornalista, diventando così una protege di John Moore, il personaggio interpretato da Luke Evans, al New York Times. La seconda stagione di The Alienist è basata sul romanzo sequel del bestseller di Caleb Carr.

Ovviamente nel cast principale ritroveremo Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning e il vice-presidente di TNT aveva confessato la sua emozione nel veder tornare la serie, molto apprezzata anche in Italia, dove è diffusa in streaming da Netflix: "Il nostro pubblico si è innamorato di questi personaggi multi-dimensionali e senza tempo, e soprattutto delle loro vicende personali. Con questa nuova storia, The Angel of Darkenss, immergeremo ulteriormente gli spettatori nel loro mondo mentre si confrontano con un nuovo nemico".

La prima stagione di The Alienist ha seguito il Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl), un brillante e ossessivo "alienista" specializzato nel controverso e innovativo campo del trattamento di patologie mentali. A lui, nella forsennata ricerca di un brutale assassino seriale, si sono uniti l'illustratore John Moore (Luke Evans) e Sara Howard (Dakota Fanning), un'ambiziosa segretaria deciso a diventare la prima detective donna della polizia newyorkese.

Letscher è noto al grande pubblico televisivo per essere apparso nella serie The Flash di The CW nel ruolo della nemesi del protagonista, Eobard Thawne, ruolo interpretato anche in Legends of Tomorrow; ha fatto anche parte del cast della quarta stagione di Narcos.