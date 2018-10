Matt Reeves e Shonda Rhimes insieme per Recursion, nuovo 'universo' sci-fi di Netflix

Matt Reeves e Shonda Rhimes uniranno i loro talenti per la creazione di Recursion, una nuova misteriosa serie sci-fi prodotta dal servizio di streaming on demand Netflix.

Trattata dall'omonimo romanzo scritto da Blake Crouch, che uscirà l'11 giugno 2019, la serie è un thriller fantascientifico che darà il là ad un ambizioso universo narrativo che Netflix svilupperà attraverso film e serie tv.

Recursion esplora ciò che accade quando una brillante scienziata inventa una potente tecnologia che consente alle persone non solo di riattivare le loro memorie più viscerali ma per reinventarli interamente. Per alcuni, l'invenzione offre la possibilità di riscrivere la propria vita. Naturalmente, nelle mani sbagliate una tecnologia del genere sarebbe in grado di sconvolgere il mondo per sempre.

"Progetti come questo sono il motivo per cui ho deciso di collaborare con Netflix", ha detto Shonda Rhimes. "L'opportunità di esplorare un universo multi-genere in modi innovativi è estremamente eccitante. Sia Matt che Blake hanno la straordinaria capacità di costruire personaggi avvincenti e paesaggi fantasiosi e sono entusiasta di lavorare al loro fianco".

La Rhimes ha firmato con il servizio di streaming lo scorso agosto, e il contratto prevede lo sviluppo di numerose serie originali per Netflix. Nella sua longeva carriera, la Rhimes ha creato tantissimi show celeberrimi, come Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder e For the People.

"Sono da sempre un fan di Shonda e del lavoro di Matt", ha detto il romanziere Blake Crouch. "Avere questi titani della televisione e del cinema che lavorano su qualcosa di mio è un onore incredibile, e Netflix è la casa perfetta per persone che vogliono adattare film e TV nel modo più innovativo possibile."

Matt Reeves, acclamato regista di Cloverfield, The War - Il Pianeta delle Scimmie e del prossimo The Batman, ha dichiarato: "Il romanzo di Blake rappresenta un'incredibile opportunità per esplorare la sua ampia narrativa simultaneamente attraverso film e televisione, e Netflix è particolarmente adatto per questa ambiziosa impresa. Non posso immaginare un partner più eccitante della sorprendente e talentuosa Shonda Rhimes, il cui lavoro ho ammirato per anni".