Matt Shakman dirigerà alcuni episodi di una serie dei Marvel Television Studios

Tra i programmi più attesi del servizio streaming Disney+ troviamo quelli dedicati ai supereroi creati dalla Marvel. Oltre a Loki e Wandavision nei giorni scorsi era trapelata la notizia su una collaborazione tra i Marvel Studios e ABC per sviluppare una serie. Nel frattempo scopriamo che Matt Shakman dirigerà 6 episodi di uno di questi show.

Come sappiamo sia Wandavision sia Loki sono in fase di pre produzione, rendendole quindi le candidate più probabili per il lavoro del regista. Ricordiamo che nella serie dedicata al personaggio interpretato da Tom Hiddleston scopriremo cosa è successo al fratello di Thor dopo la sua fuga in Avegenrs: Endgame: nella sinossi è stato rivelato infatti che Loki viaggerà nel tempo e andrà ad influenzare molti eventi storici.

Wandavision invece ci mostrerà la storia di Scarlet Witch dopo la sconfitta di Thanos: grazie alla forza dei suoi poteri di modifica della realtà ritroveremo anche Vision, personaggio di Paul Bettany. Inoltre tra i protagonisti sarà presente Teyonah Parris, nei panni di Monica Rambeau, già incontrata dai fan del MCU quand'era ancora una bambina in Capitan Marvel. Nonostante i fan sperino sempre in una serie dei Marvel Television Studios su Moon Knight, sembra quasi certo che il regista lavorerà su uno di questi due show.

Siamo sicuri che Matt Shakman riuscirà a convincere gli appassionati delle storie create da Stan Lee, nel suo curriculum troviamo infatti episodi di serie TV quali "Game of Thrones", "The Boys", "The Good Wife" e oltre quaranta puntate di "It's Always Sunny in Philadelphia".