Matt Smith compie 38 anni, auguri alla star di Doctor Who e The Crown

L'attore britannico Matt Smith compie oggi 38 anni, è più noto per i suoi ruoli come il principe Filippo nelle prime due stagioni della serie Netflix The Crown e, ovviamente, per avere interpretato l'undicesimo dottore in Doctor Who dal 2010 al 2013.

All'anagrafe Matthew Robert Smith era originariamente destinato a diventare un calciatore professionista prima che un infortunio alla schiena lo costringesse a lasciare i suoi sogni sul campo da calcio.

Per fortuna, un insegnante di recitazione scolastica lo ha incoraggiato a intraprendere una carriera nella recitazione. Smith è apparso in alcuni ruoli minori in varie produzioni televisive britanniche prima di ottenere il lavoro della vita, prendendo il posto dell'amato David Tennant come il Time Lord che viaggia nel tempo nello spettacolo di fantascienza più amato dal grande pubblico.

Quando è stato annunciato che avrebbe vestito i panni del Dottore nel 2009, Smith aveva solo 26 anni, questo lo rende l'attore più giovane a interpretare il ruolo fino ad oggi. Le probabilità erano contro di lui, dato il successo di Tennant, ma è riuscito a conquistare il pubblico. In particolare, l'era di Smith è stata un enorme successo negli Stati Uniti, finalmente lo show è diventato popolare oltre oceano come lo era sempre stato in Gran Bretagna.

Dopo aver passato il testimone a Peter Capaldi, Smith ha portato avanti un'intensa carriera tra la tv e il grande schermo. Ha recitato in Lost River, il primo film diretto e prodotto da Ryan Gosling, l’attore sposato con Eva Mendes la quale ha recentemente dichiarato di non aver mai pensato di volere figli prima di innamorarsi di lui.

L'anno prossimo vedremo Matt Smith recitare nel film Morbius e nell'ultima pellicola di Edgar Wright, Last Night in Soho. Ma non solo, l'attore si riunirà a Claire Foy, con cui ha già recitato in The Crown, in un nuovo progetto teatrale.