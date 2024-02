Matt Smith ricorda la scelta di fare Doctor Who: 'Ero giovane e sciocco'

Maisie Williams tornerebbe volentieri in Doctor Who. E Matt Smith? L’attore è tornato a parlare della decisione che lo portò a immergersi nei panni del dottore.

Matt Smith ha raccolto l’eredità di David Tennant come dottore e ha mantenuto il ruolo dal 2010 al 2013, ottenendo un discreto successo. L’attore all’epoca aveva poca esperienza nei panni di un protagonista, e l’idea di legarsi a un personaggio di tale portata lo ha comprensibilmente spaventato, ma alla fine Matt Smith ha dichiarato di aver fatto un’ottima scelta accettando il ruolo. Queste le sue parole alla BBC:

“Ero giovane e un po' sciocco, lo sono ancora, solo che sono più vecchio. Ho pensato: "Beh, sai, sarò sempre e solo Doctor Who?". E poi ho capito che essere sempre Doctor Who è fantastico. È una cosa fantastica. È ancora uno dei grandi piaceri della mia vita. Ne sono molto, molto orgoglioso”.

La paura di rimanere intrappolato in un personaggio risiede in molti attori, ma alla fine Matt Smith è riuscito ad ottenere anche molti altri ruoli importanti. Tra le opere in cui è apparso possiamo ovviamente citare le serie The Crown e House of the Dragon, ma anche film come “Ultima notte a Soho” e “Charlie Says”.

Nel frattempo, anche David Tennant si è espresso su un suo possibile ritorno in Doctor Who.