Matthew Fox: che fine ha fatto il leggendario Jack Shephard di Lost? Ecco cosa fa oggi

Matthew Fox ha interpretato il Dottor Jack Shephard nelle sei stagioni della serie di successo targata ABC, Lost. Andata in onda dal 2004 al 2010, la serie gli ha dato un successo planetario ma nonostante questo la sua carriera non è decollata.

Sebbene la notorietà gli abbia permesso di partecipare a film come We Are Marshall e Smokin' Aces, girati contemporaneamente a Lost, l’attore non ha crediti di recitazione dal 2015 quando ha avuto un ruolo in Bone Tomahawk, diretto da S. Craig Zahler. Precedentemente, possiamo vederlo in Alex Cross - La memoria del killer (2012), Emperor (2012), World War Z (2013) e Extinction - Sopravvissuti (2015).

Prima che l’ultima stagione di Lost uscisse nel 2010, Fox aveva già annunciato che non avrebbe più lavorato in televisione: "Sono abbastanza sicuro che sarà l'ultima cosa televisiva che farò" aveva detto, ed è stato proprio così.



Fox ha abbandonato la tv non lavorando in nessuno show e prestando solo la sua voce in un episodio di BoJack Horseman, precisamente il settimo episodio della seconda stagione nel 2015. L’attore mantiene un basso profilo con sua moglie Margherita Ronchi, di origini italiane, da cui ha avuto due figli.



Scoprite quanto è costato il pilot di Lost e le cinque morti più dolorose di Lost per i fan.