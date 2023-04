Matthew McConaughey svela il titolo della sua nuova serie Apple TV+ con Woody Harrelson

In un'intervista con Kelly Ripa sul suo podcast SiriusXM Let's Talk off Camera with Kelly Ripa, Matthew McConaughey ha potuto affrontare vari argomenti, come la voglia di tornare a recitare dopo alcuni anni lontano da Hollywood, o come lo spavento in alta quota affrontato di recente. Inoltre, ha svelato il titolo della sua nuova serie Apple TV+.

La nuova serie Apple con McConaughey e Woody Harrelson, di nuovo insieme dopo la prima stagione di True Detective su HBO, si intitolerà Brother from Another Mother, che Apple ha descritto come una bizarra storia d'amore di coppia che ruota attorno allo "strano e bellissimo legame" tra i due personaggi interpretati da McConaughey e Harrelson.

McConaughey ha dichiarato che Brother from Another Mother sarà come "una serie sulle nostre famiglie e sarà quindi basata sulla realtà". Ha poi spiegato: "Io e Woody siamo grandi amici, ma abbiamo approcci diversi per quanto riguarda il modo in cui cresciamo i nostri figli e il modo in cui affrontiamo certe cose", e per quanto riguarda la loro nuova serie ha aggiunto: "È una storia d'amore, su di noi, io e lui e le nostre famiglie che si uniscono e i conflitti e la comicità che ne derivano".

Brother from Another Mother vedrà la loro amicizia "messa alla prova quando le loro famiglie tentano di vivere insieme nel ranch di Matthew in Texas", secondo quanto riportato da Apple TV+. La serie è prodotta da Skydance Television. West Read sarà il produttore esecutivo insieme a Harrelson e McConaughey, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Bill Bost e Jeremy Plager.

McConaughey e Harrelson hanno recitato insieme nella prima stagione di True Detective della HBO, andata in onda nel 2014, e anche in Welcome to Hollywood del 1998, EDtv del 1999 e Surfer Dude del 2008. A proposito, recuperate il trailer di True Detective 4 con Jodie Foster.

McConaughey ha confessato a Ripa che lui e Harrelson sono così legati da chiedersi spesso se non siano biologicamente imparentati. L'idea dello show è nata quando McConaughey ha scoperto che sua madre "conosceva" il padre di Harrelson. "Dove io comincio dove lui finisce e dove lui comincia e io finisco è sempre stata una zona d'ombra, e questo fa parte della nostra storia d'amore", aggiungendo: "I miei figli lo chiamano zio Woody e i suoi figli mi chiamano zio Matthew".