Matthew Perry andò in coma per 2 settimane: 'Avevo il 2% di possibilità di sopravvivere'

Il passato difficile di Matthew Perry non è mai stato un segreto: l'attore di Chandler Bing ha più volte parlato delle dipendenze di cui era vittima all'epoca di Friends, al punto da ammettere di non ricordare per niente lunghi periodi della sua vita. Le ultime rivelazioni del nostro, però, rendono ancor più l'idea delle proporzioni della cosa.

Durante una chiacchierata con People per sponsorizzare l'uscita della sua autobiografia Friends, Lovers and the Big Terribile Thing (nella quale Perry potrebbe rivelare le cause della rottura con Matt LeBlanc), l'attore ha infatti raccontato di esser finito in coma per ben 2 settimane a causa dell'abuso di sostanze stupefacenti.

"I medici dissero alla mia famiglia che avevo il 2% di chance di sopravvivere. Mi attaccarono a una cosa chiamata ECMO, che svolge tutto il lavoro di respirazione che dovrebbero svolgere il tuo cuore e i tuoi polmoni. E quella è praticamente un'Ave Maria, nessuno sopravvive" sono state le parole di Matthew Perry.

La star dell'iconica sitcom ha quindi proseguito: "Non sapevo più come fermarmi. Se la polizia fosse venuta a casa mia dicendomi: 'Se continui a bere ti arrestiamo' avrei cominciato a fare i bagagli. Non potevo fermarmi perché la dipendenza è una cosa progressiva, man mano che invecchi peggiora". Guai diversi, comunque, hanno riguardato anche una co-star di Matthew Perry: recentemente, ad esempio, Lisa Kudrow è stata definita una pessima persona dalla star di un reality.