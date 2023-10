Matthew Perry, l'autopsia è stata 'inconcludente': si aspettano gli esami tossicologici

Matthew Perry è morto il 28 ottobre scorso e la causa sembrerebbe essere stata un apparente annegamento, ma quello che avrebbe causato l'annegamento è ancora incerto. Secondo un portavoce dell'ufficio del medico legale di Los Angeles, è stata completata l'autopsia della star di Friends, che però non è conclusiva in attesa degli esami tossicologici.

Perry ha interpretato il personaggio di Chandler per tutte le 10 stagioni di Friends, che è stata incredibilmente popolare durante il suo ciclo, ma che in qualche modo è diventata ancora più popolare negli ultimi anni grazie al suo passaggio sui servizi di streaming, tra cui Netflix. Il cast si è ritrovato per una Friends Reunion su HBO Max nel 2021 dove è tornato sul set dello show e ha rivissuto molti dei momenti che i fan hanno amato durante la serie.

Nelle scorse ore, la famiglia di Perry ha diffuso un comunicato di ringraziamento per l'affetto ricevuto dai fan di tutto il mondo.

Perry ha recentemente scritto un libro in cui ha descritto in dettaglio le sue lotte contro la tossicodipendenza nel corso della sua carriera, intitolato Friends, amanti e la Cosa Terribile. In un'intervista a GQ, Perry ha dichiarato di sperare che il libro e la sua storia potessero aiutare gli altri che lottano contro le stesse dipendenze a sentirsi meno soli.

"È un libro che racconta l'ascesa e la crescita della mia fama, mentre combattevo contro questa orribile dipendenza", ha detto Perry. "È dedicato a 'tutti i malati là fuori. Voi sapete chi siete'. Lo scopo è insegnare che la dipendenza può colpire tutti e far sentire le persone meno sole".

"Ci deve essere una ragione per cui sono ancora qui, dopo aver fatto tutte queste cose folli, e sono giunto alla conclusione che è quella di scrivere un libro che aiuti le persone che stanno attraversando la stessa cosa che sto attraversando io, o che ho attraversato io", ha detto Perry. "Inoltre, volevo che il pubblico in generale si rendesse conto di quanto fosse difficile smettere e non giudicasse le persone che ne fanno uso. Perché è davvero, davvero difficile".

"Non si tratta di un viaggio egoistico o di qualcosa del genere", ha detto Perry. "È la fredda e dura verità sull'essere un tossicodipendente. Chi ce l'ha fatta. Chi deve farcela ogni giorno. Il lavoro che devi fare ogni giorno per salvarti da questo mostro che vive nel tuo cervello è una cosa sconcertante da vivere".