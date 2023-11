Matthew Perry, il certificato di morte non rivela la causa del decesso

Il certificato di morte ufficiale di Matthew Perry, scomparso lo scorso 28 ottobre in seguito a un apparente annegamento, è stato rilasciato giovedì, ma il Dipartimento di Sanità Pubblica della Contea di Los Angeles ha indicato la causa del decesso come "sospesa" in attesa degli esami tossicologici che verranno condotti sul corpo della star.

I funzionari del dipartimento sanità hanno indicato che è stata eseguita un'autopsia, ma il certificato non conteneva nuove informazioni. Il documento indica anche che Perry è stato sepolto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles. Il 3 novembre si è tenuto un servizio funebre privato per Matthew. Tutti i suoi colleghi e amici in Friends, ovvero Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, erano presenti alla funzione.

Al funerale sono stati visti anche il padre di Perry, John Bennett Perry, e il patrigno, Keith Morrison. Matthew Perry è morto il 28 ottobre all'età di 54 anni nella sua casa di Los Angeles. Il suo corpo è stato trovato in una vasca idromassaggio e inizialmente la causa della morte è stata attribuita a un annegamento.

L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha confermato che l'autopsia è stata completata. L'ufficio attende ora il rapporto tossicologico prima di determinare la causa del decesso, dato che la semplice autopsia si è rivelata inconcludente.

Il cast di Friends ha omaggiato Perry subito dopo aver appreso la notizia della sua morte dopo un primo momento di iniziale shock collettivo.

"Siamo tutti assolutamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia", aveva dichiarato il cast principale della serie in un comunicato congiunto. "Ci sono così tante cose da dire, ma in questo momento ci prendiamo un momento per piangere ed elaborare questa perdita enorme".