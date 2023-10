Matthew Perry, il comunicato della famiglia del Chandler di Friends: 'Siamo devastati'

Il giorno successivo alla notizia della morte di Matthew Perry, la famiglia del celebre componente del cast di Friends ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale esprime gratitudine per tutti coloro che nel corso degli anni hanno amato la sit-com e l'interpretazione di Perry ma anche profondo dolore per il momento attualmente molto difficile.

In una nuova dichiarazione (condivisa da TMZ), la famiglia di Perry ha parlato della gioia che l'attore scomparso ha portato al mondo e ha espresso la propria gratitudine per la "tremenda esplosione di amore" da parte degli amici e dei fan di Perry.

"Siamo affranti per la tragica perdita del nostro amato figlio e fratello", si legge nel comunicato. "Matthew ha portato tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico. Tutti voi significavate molto per lui e apprezziamo l'enorme esplosione di amore".

I creatori di Friends avevano già commentato la scioccante notizia e anche la Warner Bros. Television, che ha prodotto Friends, ha rilasciato una dichiarazione.

"Siamo sconvolti dalla scomparsa del nostro caro amico Matthew Perry. Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia del Warner Bros. Television Group. L'impatto del suo genio comico si è sentito in tutto il mondo e la sua eredità continuerà a vivere nei cuori di molti. Questo è un giorno straziante e mandiamo il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi devoti fan", si legge nel comunicato.

Sabato, i primi soccorritori sono stati chiamati a casa di Perry a Los Angeles per un arresto cardiaco e hanno trovato l'attore in una vasca idromassaggio della residenza, la sua morte sarebbe sopraggiunta per un apparente annegamento.

Figlio di John Bennet Perry e Suzanne Morrison, Perry era noto soprattutto per aver interpretato Chandler Bing per 10 stagioni in Friends. L'attore ha avuto anche ruoli memorabili in progetti come The West Wing, The Whole Nine Yards, Fools Rush In e Three to Tango. Era tornato in TV come parte di Studio 60 on the Sunset Strip di Aaron Sorkin e poi in progetti come The Good Wife, The Odd Couple, Go On e altri.

Perry ha anche lottato contro la dipendenza durante la sua carriera e ha pubblicato un autobiografia nel 2022, Friends, amanti e la Cosa Terribile, che descriveva le sue lotte contro la dipendenza. All'epoca Perry aveva detto che sperava che il libro e la sua storia potessero aiutare altri a combattere gli stessi problemi a sentirsi meno soli.