Matthew Perry e Courteney Cox sono stati insieme? Tutto sulla coppia più amata di Friends

Matthew Perry e Courteney Cox, nei rispettivi panni di Chandler e Monica, sono la prima coppia di Friends e tra le più amate delle serie TV. Anche fuori dal set, i due attori sono sempre stati molto legati e lo provano i tanti scatti che li vedono insieme con una certa scintilla degli occhi. Ma i due sono stati insieme anche nella vita reale?

La risposta, purtroppo per i fan, è negativa: Cox e Perry sono sempre stati ottimi amici e niente di più. I rumor su una possibile love-story tra i due non hanno mai avuto basi solide, ma pare che il compianto Chandler fosse innamorato da sempre della sua co-protagonista secondo quanto riporta Us Weekly: "Matthew non è mai riuscito a dimenticarla". Non ci è dato sapere se l'attore avesse mai confidato i suoi sentimenti all'attrice, ma certamente non ha rivelato in pubblico cosa provasse davvero per la "sua" Monica. In quei anni, inoltre, Courteney Cox era innamorata di David Arquette con il quale condivideva il set in Scream e che sposò nel 1999: non era il momento o giusto, o forse il loro legame era destinato a rimanere sui binari (molto, molto solidi) dell'amicizia Ciò che è certo è che sul piccolo schermo ci hanno insegnato cosa significhi amare.

Amore a parte, l'attore e i sei protagonisti della sitcom erano molto legati oltre la macchina da presa e tutto l'affetto che provavano l'un per l'altro da oltre 25 anni si evince anche dalle parole di commiato del cast di Friends per la morte di Perry.

Matthew Perry rimarrà per sempre Chandler, il secondo personaggio più divertente di tutti i tempi.

