Matthew Perry debutta su Instagram con un video di Friends e gli auguri a Jennifer Aniston

Mancava solo lui e alla fine ha ceduto. Matthew Perry ha aperto il proprio profilo Instagram aggiungendosi al resto del cast di Friends che già vantava un account sul popolare social network. L'attore era già presente su Facebook e Twitter e negli ultimi giorni ha deciso di non mancare nemmeno su Instagram, esordendo con un post legato a Friends.

Qualche giorno fa Perry ha pubblicato come primo post su Instagram un video del famoso balletto di Chandler, il personaggio che l'ha reso famoso nel mondo in dieci stagioni della sit-com Friends. La didascalia del video è un vero e proprio saluto ai fan:"Questo è quanto sono elettrizzato all'idea di essere finalmente su Instagram. Quindi, eccoci qui...".



L'attore nei suoi primi giorni di attività sul social ha postato piuttosto frequentemente e tra i messaggi più apprezzati dai fan spicca l'augurio riservato alla collega e amica Jennifer Aniston, che ieri ha compiuto 51 anni.

Perry ha postato un'immagine di lui e Aniston ai tempi di Friends, con la scritta:"Buon compleanno, Jenny!!!". L'immagine ha generato una miriade di commenti entusiasti, tra cui quelli di alcuni membri del cast di Friends, come Courteney Cox:"Amo questa foto! Vi voglio bene!" ha commentato l'attrice.

Anche Lisa Kudrow ha voluto commentare l'immagine, con un laconico:"Oh, mio Dio!".

Nell'ultimo periodo si è parlato con insistenza di una reunion speciale di Friends ma nelle ultime ore David Schwimmer ha ricordato che non c'è nulla di ufficiale per il ritorno della sit-com, anche se i fan sperano che la notizia venga confermata presto.