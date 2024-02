Matthew Perry dimenticato da un altro in memoriam, i BAFTA si scusano: 'Rimedieremo'

Dopo la scomparsa dell’attore Matthew Perry, numerosi ex-colleghi del protagonista di Friends lo hanno ricordato con parole affettuose ed emozionanti.

In molti si aspettavano che l’attore fosse inserito nel segmento “In memoriam” dei premi BAFTA 2024, ma per la star scomparsa non c’è stato spazio. Probabilmente una svista da parte dell’organizzazione del premio che ha involontariamente creato parecchia polemica sul web. L’attore infatti non è stato solamente protagonista di Friends, ma anche interprete in parecchie pellicole (qui la nostra lista dei 5 migliori film con Matthew Perry). Un portavoce dei BAFTA ha fatto sapere che “Matthew Perry sarà ricordato in occasione dei prossimi BAFTA Television Awards a maggio”.

Nel frattempo, all’edizione di quest’anno dei BAFTA ha trionfato ancora una volta Oppenheimer. Proprio un attore della pellicola di Nolan, ovvero Robert Downey Jr, ha pronunciato delle parole che hanno fatto storcere un po’ il naso ai fan della Marvel: “Ho interpretato un tipo di nome Tony nell'MCU per dodici anni. E poi di recente, quel tizio di nome Chris Nolan mi ha suggerito di tentare un approccio soft come ultimo disperato tentativo di resuscitare la mia credibilità in declino". Nonostante la chiara ironia dell’attore, qualcuno ha definito le sue parole “oggettivamente più cattive di qualsiasi cosa abbia mai detto Scorsese verso l’MCU”.