Matthew Perry, la dura vita della star di Friends: tutti i problemi che ha avuto

La morte di Matthew Perry, oltre a colpire al cuore i tanti fan di Friends da sempre innamorati del suo Chandler Bing, ha fatto sì che l'opinione pubblica tornasse a concentrarsi sui tanti problemi che avevano afflitto la vita dell'attore sin dai tempi dell'enorme successo ottenuto grazie alla leggendaria sitcom con Jennifer Aniston.

Perry, in effetti, non aveva mai nascosto di aver avuto per un bel po' di tempo a che fare con alcolismo e tossicodipendenza, e proprio recentemente ne aveva parlato ancora una volta nella sua autobiografia Friends, Amanti e la Cosa Terribile: in particolare l'attore, che più volte ha ribadito di avere degli enormi buchi di memoria risalenti al periodo delle riprese di Friends, era abituato ad assumere enormi dosi di oppioidi (circa 55 Vicodin al giorno) e a bere litri di vodka.

Entrato in riabilitazione per ben 14 volte, Perry era riuscito infine a disintossicarsi, ma solo pochi anni fa aveva rischiato la vita a causa di una perforazione gastrointestinale a causa della quale, secondo ciò che i medici comunicarono alla famiglia, le chance di sopravvivenza erano praticamente vicine allo 0: un epilogo che sembrava scritto e che è invece arrivato solo qualche anno dopo, cogliendo tutti di sorpresa e intensificando un dolore già enorme.